غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال





وكان في استقباله، نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات، علي الحايك، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام، وعدد من رؤساء الاتحادات، وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية.



وأثنى الحايك، على الدور التي تقوم به الهند في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، منذ زمن بعيد، وخلال الجلسة مع الوفد تمت مناقشة العديد من التسهيلات، التي تقدمها الهند، وكذلك بحث مد جسور التعاون أكثر مع دولة الهند في العديد من المجالات، التي تخدم القطاع الصناعي الفلسطيني، وكذلك تم بحث العديد من القضايا المهمة المشتركة، وآفاق التعاون المشترك.



وأكد علي العلاقات الفلسطينيه الهندية، وأثنى على مواقف الهند في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، والعلاقات التجارية والصناعية، حيث تعتبر شبه الجزيرة الهندية من أكبر الدول النظامية والديمقراطية، وأهمية الهند كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية، والتطور الكبير في جميع المجالات، وأهمية تعزيز العلاقات؛ لنقل الخبرات للصناعيين والرياديين.



وبدوره، شكر كومار، الاتحاد العام الفلسطيني، وجمعية رجال الأعمال، على حسن الاستقبال، وأكد علي عمق العلاقات الهندية الفلسطينية التاريخية.





وتحدث السفير عن استعداد طاقم السفارة لتقديم الدعم للصناعيين ورجال الأعمال، ونقل الخبرات، والمساعدة في الحصول علي تأشيرات للصناعيين.



وفي نهاية اللقاء، تم تقديم درع شكر وتقدير للسفير على زيارته، وتم إطلاع السفير على الصرح الاقتصادي المهم، الذي يضم الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية، وجمعية رجال الأعمال.

رام الله - دنيا الوطناستقبل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم، السفير الهندي سونيل كومار، مع الوفد المرافق له في زيارته الأولى منذ ثلاث سنوات إلى قطاع غزة.