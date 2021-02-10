خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير قبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه





وتساءل: ️من سيعتقل ويهدم منزل المستوطن، الذي قتل دهسًا، ابن شعبنا الفلسطيني، عزام عامر على مفترق حارس قبل قليل؟".



وأضاف الشيخ عدنان في تصريح صحفي: ️هدم منزل الأخ الأسير محمد قبها، عقاب جماعي لأطفاله وذويه، الاحتلال لم يتوقف يومًا عن سياسة الهدم، التي لم تنل من عزيمة شعبنا المجاهد، وأسرانا يقتلون في كل يوم ألف مرة".



ودعا أبناء الشعب الفلسطيني، وكل الجهات المعنية، للقيام بالواجب تجاه ذوي الأسير قبها، محملاً الاحتلال، مسؤولية رد الأسير محمد قبها، على اغتيال الأسير كمال أبو وعر.



ووجه عدنان التحية ️لشباب بلدة طورة، ومنطقة يعبد على وقفتهم الحرة إلى جانب ذوي الأسير قبها، وذوي الشهداء والأسرى جميعاً.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان: إن تفجير وهدم قوات الاحتلال، لمنزل الأسير محمد كبها في بلدة طورة جنوب غرب مدينة جنين، مساء اليوم الأربعاء، هو عقاب جماعي لأطفاله وذويه.