شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يُفجر منزل الأسير محمد قبها بقرية طورة جنوب غرب جنين

شاهد: الاحتلال يُفجر منزل الأسير محمد قبها بقرية طورة جنوب غرب جنين
أثناء انفجار بيت الأسير كبها
رام الله - دنيا الوطن
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمد مروح قبها، في قرية طورة جنوب غرب جنين.

والمنزل يؤوي 4 أطفال ووالدتهم، وهو مكون من طابقين ومساحته 180متراً.

وكانت قوات الإحتلال، اقتحمت القرية منذ ظهر اليوم، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وقامت بهدم جدران المنزل، وقامت بتفخيخه، ونكلت بالمواطنين، ومنعتهم من الدخول والخروج من القرية.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، ما أدى لإصابة الستينية فاطمة نايف قبها، بالاختناق، وتم نقلها للمستشفى الحكومي في المدينة، كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الشبان لأكثر من ساعة، ثم أخلت سبيلهم.

يذكر، أن الأسير معتقل منذ 24-12 من العام الماضي، كما أن شقيقه، يقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات ونصف.

 

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