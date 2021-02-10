عاجل

  • بايدن: إطلاق الحكومة السعودية سراح الناشطة الحقوقية لجين الهذلول خبر سار وصائب

مباشر | كلمة للرئيس الأميركي بايدن في البنتاغون

عربي

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول
لجين الهذلول
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن الناشطة البارزة لجين الهذلول، بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام، في وقت تواجه المملكة ضغوطاً أميركية متجددة حيال سجلها الحقوقي.

وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على (تويتر) "لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن"، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الإفراح عنها، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوقفت الهذلول (31 عاماً) مع ناشطات حقوقيات أخريات، ضمن حملة اعتقالات في أيار/ مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض، بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجّل الإفراج عنها، كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب أسرتها.

ومن التهم التي أدينت بها "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة، مستخدمة الشبكة العنكبوتية، لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات، التي صدرت عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

أخبار ذات صلة

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

السعودية: نريد الحضور كـ&#34;طرف أصيل&#34; في أي مفاوضات نووية مع إيران

السعودية: نريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات نووية مع إيران

البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد

البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد

مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيهات من السيسي

مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيهات من السيسي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

بتبرع صيني.. توزيع مستلزمات فيروس (كورونا) على كافة أقاليم عمليات أونروا

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

وزيرة الصحة: نسعى لتطوير برنامج طب الأسرة وباقي البرامج التدريبية بالمجال الصحي

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

غزة: السفير الهندي يزور مقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وجمعية رجال الأعمال

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير كبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

خضر عدنان: تفجير الاحتلال لمنزل الأسير كبها عقاب جماعي لأطفاله وذويه

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات

العمال والخريجون يطالبون الأحزاب السياسية بإدراجهم في القوائم الانتخابية

العمال والخريجون يطالبون الأحزاب السياسية بإدراجهم في القوائم الانتخابية

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المسن موفق عروق

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير المسن موفق عروق

القدس: شرطة الاحتلال تفرض حبساً منزلياً على شابين وتستدعي مسنة

القدس: شرطة الاحتلال تفرض حبساً منزلياً على شابين وتستدعي مسنة

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

السعودية تُطلق سراح الناشطة لجين الهذلول

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين