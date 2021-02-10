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شؤون فلسطينية

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات

أبو عاصف البرغوثي يدعو المواطنين للتسجيل للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة (حماس) القيادي الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف"، المواطنين للتسجيل للانتخابات.

وحث القيادي البرغوثي في تصريحات صحفية على انتخاب الجهة الحريصة على حقهم ودمائهم ووطنهم بهذه المرحلة الصعبة، لا للعائلة أو المصالح الشخصية والحزب.

وأكد على أن أهمية الانتخابات في هذه المرحلة تكمن في إدارة الأمور الاقتصادية والصحية والتعليمية، مشددا على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير.

وأشار البرغوثي إلى أن الاحتلال هدد كثيرا من الشرفاء حال دخولهم الانتخابات، قائلا: "ما زلنا نعيش قيودا كثيرة من شتى الأصناف وهناك مضايقات وهم لا يريدون أن يكون لشعبنا أي بارقة أمل".

وأعرب البرغوثي عن تخوفه من تكرار ما حدث في الانتخابات الماضية من اعتقالات وملاحقات، مشددا في الوقت ذاته على أن شعبنا بات بأمس الحاجة للوحدة الوطنية.

وأضاف "لا يمكن الشراكة مع أي جهة خارجة عن النص، ويجب دعم الوطني الذي ينتمي للوطن والأرض والشهيد والأسير والتاريخ والجغرافيا".

والبرغوثي أسير محرر ووالد الشهيد صالح والأسير عاصم، وهو من أبرز المناضلين في قرية كوبر في رام الله وأمضى أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال، واستشهد ابنه صالح في ديسمبر 2018 بعد مطاردة جنود الاحتلال له عدة أيام بعد تنفيذ لعملية "عوفرا" البطولية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات الفلسطينية 2021، التي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعت جميع المواطنين للتسجيل وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، مؤكدة أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً وتصويتاً.

وأشارت إلى اعتماد اللجنة وإتاحة التسجيل من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (http://www.elections.ps) منذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة في ختام حواراتها مساء أمس الثلاثاء، التوصل لاتفاق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.

واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، بالإضافة إلى إطلاق الحريات كافة دون قيود.

و توافقت على عقد اجتماع في مارس المقبل في القاهرة، لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.

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