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شؤون فلسطينية

مركزية فتح تجتمع السبت المقبل لمناقشة تطورات الحوار الوطني

مركزية فتح تجتمع السبت المقبل لمناقشة تطورات الحوار الوطني
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية للحركة، ستعقد، مساء السبت المقبل، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس.

وأضاف وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): بأن الاجتماع سيناقش آخر التطورات في مسيرة الحوار الوطني، الذي جرى في القاهرة ومخرجاته.

واختتم أمس في العاصمة المصرية، القاهرة، حوار وطني شارك به 14 فصيلاً فلسطينياً، حيث تم إصدار بيان ختامي.

وتستعد الفصائل الفلسطينية للانتخابات العامة، التي أصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً بشأنها، حيث ستجرى الانتخابات التشريعية في 22 من آيار/ مايو المقبل.

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