القدس: شرطة الاحتلال تفرض حبساً منزلياً على شابين وتستدعي مسنة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحبس المنزلي على الشابين أنور سامي عبيد، ومحمد علي درباس، وهما من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، لخمسة أيام.



وأفرجت شرطة الاحتلال عن الشابين عبيد ودرباس اليوم الأربعاء، بشرط فرض الحبس المنزلي عليهما.



كما استدعت المسنة المقدسية نفيسة خويص لمركز تحقيق "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استدعت خويص التي فرض عليها الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ومنعتها من التواجد في الطرقات المؤدية إليه، وإن استدعاءها جاء بهدف الضغط عليها ومنعها من الرباط في المسجد الأقصى.