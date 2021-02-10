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دولي

جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من تمرين "عاصفة البرق" على الحدود الشمالية

جيش الاحتلال يعلن الانتهاء من تمرين "عاصفة البرق" على الحدود الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه أنهى اليوم تمرين "عاصفة البرق" إذ تم فحص مدى جاهزية القوات على الحدود الشمالية، وأخذ العبر من أحداث عسكرية وقعت على الحدود اللبنانية.

ووفق ما قال المتحدث باسم الجيش، فإنه تم تحديد الخطط العملية في مواجهة أيام قتالية والتدرب على العمل المشترك بين مختلف التشكيلات العسكرية مثل قوات التجميع والاستطلاع والجوية والاستخبارات وتفعيل النيران.

وأضافت: بأنه شارك في التمرين قوات من القيادة الشمالية وسلاح الجو والبحر وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهيئة الاستخبارات والشرطة.

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