أبو الرب يفتتح مسجد "ابن عثمان" ويتفقد الحرم الإبراهيمي في الخليل







رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب اليوم الاربعاء مسجد ابن عثمان في البلدة القديمة بالخليل بعد إعادة إعماره وترميمه وذلك بحضور رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة ورئيس لجنة اعمار الخليل عماد حمدان وممثلين عن فعاليات الرسمية في المحافظة .وأكد على أهمية هذا المسجد التاريخي خاصة أنه يقع في البلدة القديمة المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه .وقال ابو الرب: إن وزارة الاوقاف وكافة العاملين بها على استعداد دائم لتقديم ما يلزم للحفاظ على مقدساتنا، وأننا على أتم الاستعداد والتعاون مع المحافظة والبلدية ولجنة الإعمار ووزارة السياحة والآثار وجميع الأطراف ذات العلاقة لإبقائه منارة يدل على تاريخنا وثقافتنا .وقدم أبو الرب شكره باسم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية – مسير وزارة الأوقاف لجميع الأطراف التي ساهمت بترميم واعمار أقدم مسجد في الخليل بعد الحرم الإبراهيمي .وفي سياق متصل قام أبو الرب والوفد المرافق بجولة تفقدية للحرم الإبراهيمي و تكية سيدنا إبراهيم.واستمع أبو الرب من مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي كمنع وصول المصلين والزوار إليه بالإضافة إلى ممارسات الاحتلال بمنع رفع الأذان ومحاولة تركيب مصعد في الحرم لتغيير طابعه الديني والتراثي .وأكد أبو الرب أن جميع هذه المخططات ستبوء بالفشل وأن الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكين بحقهم ومقدساتهم، وأن شعبنا سيبقى على هذه الأرض وأن الاحتلال إلى زوال.كما بين خلال لقائه حراس وعاملين الحرم الإبراهيمي ان توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء تؤكد على ضرورة متابعة شؤون الحرم الإبراهيمي أول بأول خاصة كل ما يتعلق بترميمه وتنظيم دخول المصلين له .كما أشاد أبو الرب بجهود العاملين بالحرم الإبراهيمي في ظل الوضع القائم مؤكدا على ضرورة استمرار هذا الجهد من أجل تفويت الفرصة على الاحتلال.كما قام ابو الرب بتفقد تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام وأشاد بدورها بدعم ومساعدة الفقراء والمحتاجين من أهالي المحافظة.وقدم رئيس التكية لؤي الخطيب لمحة عن آلية العمل بها وأعداد المستفيدين والصعوبات التي تواجهها في ظل الوضع الصعب الناجم عن انتشار فيروس (كورونا).وبين ابو الرب أن أبواب الوزارة مفتوحة لتقديم كل ما يلزم لهذه التكية لضمان استمرار تقديم خدماتها للفقراء والمحتاجين.كما زار لجنة زكاة الخليل المركزية والتقى رئيس اللجنة الشيخ نبيل صلاح والاعضاء واطلع على نشاطاتها ومشاريعها وآلية العمل المتبعة خاصة في ظل جائحة (كورونا).وفي نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم رئيس اللجنة الشيخ نبيل صلاح لجهوده الكبيرة وعطائه الدائم في خدمة الفقراء والمحتاجين.وكان أبو الرب قد استهل جولته بلقاء محافظ الخليل اللواء جبرين البكري وبحضور نائب المحافظ خالد دودين، ومدراء مديريات الأوقاف الأربع في المحافظة.حيث رحّب المحافظ البكري بأبو الرب، واستعرض الوضع في المحافظة على كافة المستويات، وبحث معه آفاق التعاون في عدة قضايا ومحاور تخص عمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظة.