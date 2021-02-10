شؤون فلسطينية

وزير الثقافة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون

وزير الثقافة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الثقافة عاطف أبو سيف، مساء اليوم الأربعاء، مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد ارصوي، عبر تقنية "زووم"، جملة من المشاريع التعاونية لخدمة القطاع الثقافي في فلسطين.

وشدد أبو سيف على عمق العلاقات بين البلدين والدعم المستمر من تركيا لفلسطين على كافة الاصعدة، وأهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

بدوره، أكد ارصوي استمرار هذا التعاون والدعم بما يخدم الثقافة الفلسطينية ويدعم البنية التحتية للقطاع.

واتفق الطرفان على جملة من المشاريع المتعلقة بالتبادل الثقافي بين البلدين وتبادل الخبرات والمشاركة بفعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2021، وتبادل الزيارات، وتشكيل فريق فني لمتابعة القضايا المتفق عليها والتي تصب في توفير مناخ ثقافي وبنية تحتية تستطيع احتضان مختلف المبادرات الثقافية.

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