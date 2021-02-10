تفاصيل جديدة بشأن نتائج دراسة تكشف مصدر (كورونا) وانتقاله إلى البشر





وقال الخبراء الذين حضروا المؤتمر الصحفي في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين، يوم الثلاثاء: إن "الخفافيش والبانجولين وابن عرس والقطط وأنواع أخرى" قد تصبح مضيفين طبيعيين محتملين.



وتم العثور على الفيروس في الاختبارات البيئية في سوق "هوانان" للمأكولات البحرية بعد إغلاقه، خاصة في أكشاك المنتجات المائية. ربما تم إدخال فيروس (كورونا) في السوق من خلال قنوات مثل الأشخاص المصابين ومنتجات سلسلة التبريد الملوثة والمنتجات الحيوانية، لكنه لايزال غير مؤكد.



ولم تحدث نتائج إيجابية في الاختبارات واسعة النطاق للمنتجات الحيوانية في السوق. لم يتم العثور على فيروس (كورونا) الجديد سواء في عينات من الخفافيش في مقاطعة هوبي أو أعداد كبيرة من الماشية والدواجن والحيوانات البرية في جميع أنحاء الصين.



وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، انتشر فيروس (كورونا) الجديد بين الناس على نطاق معين في ووهان، وحدثت معظم الحالات في النصف الثاني من الشهر.





وأظهرت دراسة أجريت على الحالات المبكرة أنه نظرا لوجود حالات إصابة بالفيروس في السوق، كانت هناك أيضا مثل هذه الحالات في مناطق أخرى من ووهان في نفس الوقت.



وحدد الخبراء أربع فرضيات لمصدر انتقال فيروس (كورونا) الجديد إلى البشر، بما في ذلك الانتشار المباشر للأمراض الحيوانية المنشأ وأطعمة سلسلة التبريد والأنواع المضيفة الوسيطة وحادث متعلق بالمختبر.



وقالت الدراسة المشتركة: إن وقوع حادث المختبر "غير متوقع بتاتا" كسبب لـ (كوفيد-19)، وقالت: إن الإدخال من خلال نوع مضيف وسيط يعد الوسيلة "الأكثر احتمالا".



ومن المحتمل أيضا الانتقال المباشر أو التقديم من خلال أطعمة سلسلة التبريد.



وحدث تفشي مفاجئ لفيروس (كورونا) الجديد في ووهان في نهاية عام 2019. واتخذت الصين إجراءات فورية، وأصدرت بنشاط المعلومات الوبائية، واعتمدت تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا وصرامة، وحققت نتائج ملحوظة.



ووفقا لاتفاقية بين الصين ومنظمة الصحة العالمية في تموز/يوليو 2020، وصل فريق خبراء دولي من منظمة الصحة العالمية إلى ووهان في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، الذين شكلوا هيئة مشتركة مع خبراء صينيين للجزء الصيني من الدراسة العالمية حول أصول فيروس (كورونا) الجديد.



ودرس الفريق كمية هائلة من البيانات المتعلقة بالوباء وزار تسعة مرافق، بما في ذلك مستشفى جينينتان في ووهان، وسوق هوانان للمأكولات البحرية، ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.



وأجرى الفريق تبادلات مكثفة مع العاملين الطبيين المحليين وباحثي المختبرات والعلماء ومديري السوق. كما أجروا مقابلات مع الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجتمع والمقيمين والمرضى المتعافين وأسر العاملين الطبيين الذين فقدوا حياتهم في الوباء.



رام الله - دنيا الوطنأكمل خبراء منظمة الصحة العالمية والصين، أعمالهم في ووهان، التي تعد جزءا من البحث العلمي العالمي حول أصل فيروس (كورونا) الجديد، وفقا لمؤتمر صحفي مشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين.ومن بين نتائج الدراسة المشتركة، ظهر فيروس (كورونا) يشبه إلى حد كبير فيروس (كورونا) الجديد في التسلسل الجيني في الخفافيش والبانجولين، لكن التشابه لا يزال غير كافٍ لجعله سلفا مباشرا لفيروس (كورونا) الجديد.