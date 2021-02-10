جنين.. الاحتلال يعتقل شاباً وفتى من بلدة يعبد قرب طورة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً وفتى من بلدة يعبد قرب مدخل قرية طورة، جنوب غرب جنين.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد جواد بدارنة، والشاب عبد الغني حمزة حرز الله من سكان بلدة يعبد قرب مدخل قرية طورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).