شؤون فلسطينية

بحضور قيادات نسوية.. غنام تكرم الكيلة تقديراً لدورها وبعد فوزها بجائزة إمرأة العقد

بحضور قيادات نسوية.. غنام تكرم الكيلة تقديراً لدورها وبعد فوزها بجائزة إمرأة العقد
رام الله - دنيا الوطن
كرمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء وزيرة الصحة د.مي الكيلة بعد فوزها بجائزة امرأة العقد في الحياة
العامة والريادة والإنسانية ، وتقديرا لدورها المتميز وعملها الدؤب والمتواصل لمواجهة جائحة (كورونا)، وذلك بحضور عدد من القيادات النسوية الفلسطينية.

كما قامت غنام بتكريم عدد من النساء العاملات في وزارة الصحة، مشيدة بدورهن وبدور جميع الكوادر الطبية العاملين في الوزارة.

وتم التكريم بحضور رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية، انتصار الوزير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، مسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس اللواء رائدة الفارس، وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد، وزيرة السياحة رولا
معايعة، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض، مدير عام الخدمات الطبية العسكرية اللواء طبيب ميسون البنا، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فدوى البرغوثي، نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أمل فرج، مدير الرياضة العسكرية في الأمن الوطني، العقيد أمل خليفة، رئيس طاقم شؤون المرأة، د.اريج عودة، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، أمل جادو، رئيس ديوان الفتوى والتشريع، ايمان عبد الحميد، ممثلة فلسطين في منظمة المرأة العربية، فريال عبد الرحمن، وعدد من الشخصيات النسوية .

وأكدت غنام أن هذا التكريم يحمل رسالة مفادها أن المراة الفلسطينية تستحق وهي والشعب الفلسطيني دائما في الطليعة، مشيدة بجهود الوزيرة الكيلة والطواقم الطبية الفلسطينية وخاصة طاقم وكوادر وإدارة صحة المحافظة، مبينة أن الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية وكافة الطواقم العاملة في الميدان كانت ومازالت خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس (كورونا) والحفاظ على صحة شعبنا.

ووجهت المحافظ غنام التحية لكافة النساء الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن خاصة أسيراتنا الماجدات، و المقدسيات اللواتي يدافعن عن مقدساتنا في القدس درة التاج، و النساء اللاجئات في قلاع العودة بمخيمات اللجوء.

من جانبها عبرت الكيلة عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم الذي يأتي من أبناء شعبنا، مشيرة إلى أن هذه الجائزة مهداة إلى "الجيش الأبيض" وكافة العاملين في القطاع الطبي والذين قضوا وهم يواجهون فيروس (كورونا)، ولكافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم .

وتقدمت الكيلة بالشكر للمحافظ غنام على هذه اللفتة الكريمة، مشيرة إلى أن المحافظة كانت تواصلت منذ فترة مع وزارة الصحة لتكريم كافة الكوادر الطبية العاملة فيها تقديرا لدورهم خلال جائحة (كورونا).

بدورها كرمت سلامة، وحمد الوزيرة الكيلة، مؤكدتين على فخرهما بها، ومشيرتين إلى أن المرأة الفلسطينية كانت ومازالت شريكة في النضال والبناء وتطوير مؤسساتنا إلى جانب الرجل.

من جانبها أشادت انتصار الوزير بالجهود التي تبذلها الوزيرة الكيلة، مشيدة بنضال المرأة الفلسطينية وصمودها في وجه الاحتلال وقدرتها على الصمود والتحدي وسعيها لتحقيق الحرية والاستقلال .

وكانت رئيس البرلمان البنغالي شارمين تشودري سلمت الجائزة للوزيرة الكيلة، خلال قمة النساء الرياديات في قارة آسيا التي عقدت عبر تطبيق "زووم"، بتنظيم من مجلس الأعمال البنغالي الهندي لغرفة التجارة والصناعة الهندية، وبمشاركة سفير فلسطين لدى بنغلاديش يوسف رمضان وشخصيات دولية كبيرة.





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