الاحتلال يشرع بتغيير أسماء الشوارع والأحياء بالمناطق الخاضعة لسيطرته الأمنية بالخليل

مستوطنون في الخليل - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتغيير أسماء الشوارع في المناطق الخاضعة لسيطرته الأمنية في مدينة الخليل، حيث تم تغيير اسم "حارة جابر" الواقعة في قلب البلدة القديمة إلى "الحارات اليهودية".



وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، خطورة هذه الخطوة، مستنكرا محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد قلب مدينة الخليل.



وشدد على أهمية التمسك بالأسماء العربية لكافة الشوارع والحارات والأحياء والأماكن المقدسة التي تدل على هويتها العربية والإسلامية والفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة التربية والعلوم والثقافة الدولية (يونسكو) بضرورة التحرك العاجل لما تحمله هذه الخطوة من حرب ثقافية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأوضح أبو سنينة أنّ البلدية قدّمت التماسا لدى المحكمة الإسرائيلية العليا، لإعادة اللوحات القديمة التي تحمل اسم الشارع العربي وعدم المساس بهذه الأسماء التاريخية التي تضرب جذورها في عمق التاريخ الفلسطيني.