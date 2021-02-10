دولي

أستراليا تؤكد حدوث تسونامي عقب زلزال بقوة 7.7 درجات بمنطقة جنوب المحيط الهادئ

أستراليا تؤكد حدوث تسونامي عقب زلزال بقوة 7.7 درجات بمنطقة جنوب المحيط الهادئ
تسوماني - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأربعاء، وقوع موجات "تسونامي"، وذلك بعد زلزال بقوة 7,5 درجة جنوب المحيط الهادئ.

وكانت نيوزيلندا حذرت مواطنيها من تسونامي، بعد زلزال "كاليدونيا" جنوب غرب المحيط الهادئ، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن الشواطئ خوفاً من ذلك، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة (تقع في قارة أوقيانوسيا في جنوب المحيط الهادي، شرق أستراليا) وفانواتو في المحيط الهادئ.

ويبعد مركز الزلزال 401 كيلومتر شرق كاليدونيا الجديدة وعلى عمق نحو كيلومترين.

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