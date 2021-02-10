عاجل

  • سلطنة عمان تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق لمدة أسبوعين

شؤون فلسطينية

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها
رام الله - دنيا الوطن
تفقّد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، خلال جولة ميدانية في مديرية تربية رام الله والبيرة، اليوم، مدرستي ذكور وبنات بيتين الثانويتين، إذ اطلع الوزير على احتياجات المدرستين والمعلمين والمعلمات والطلبة.

كما استمع الوزير من طلبة الثانوية العامة في كلا المدرستين لملاحظات تخص امتحان الثانوية العامة خلال جائحة (كورونا)، مستطلعاً احتياجات المعلمين والمعلمات، وظروف سير العملية التعليمية خلال الجائحة.

وأكد عورتاني حرص الوزارة على معالجة أية إشكاليات قد تواجه الطلبة؛ الذين يمثلون قلب العلمية التعليمية، مثمناً في ذات الوقت الدور المهم والمحوري الذي يؤديه المعلمون في سبيل توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة بالرغم من الظروف التي تفرضها الجائحة.

وأشار وزير التربية إلى أن سير العملية التعليمية يجري وفق ما هو مرسوم في خطة العودة للمدارس التي أقرتها الوزارة سابقاً، بما يضمن انتظام الدوام بالرغم من الجائحة، مشيداً بالجهود التي تبذلها طواقم الوزارة ومتابعتها لكافة تفاصيل سير العملية بشكل مسؤول.

ورافق الوزير في الجولة كل من مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، ومستشار الوزير عورتاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات لازر الشرافي، وبحضور ممثلين عن مجلس قروي بيتين، ومعلمي ومعلمات المدرستين.





أخبار ذات صلة

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ &#34;قسم 10&#34; بسجن النقب

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ "قسم 10" بسجن النقب

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

بيان حركة (الأحرار).. تحفظ على البيان الختامي للفصائل وخوض انتخابات التشريعي بقائمة خاصة

بيان حركة (الأحرار).. تحفظ على البيان الختامي للفصائل وخوض انتخابات التشريعي بقائمة خاصة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ &#34;قسم 10&#34; بسجن النقب

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ "قسم 10" بسجن النقب

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

حنا عيسى: المسيحية كالإسلام يدعوان للألفة والمحبة والرحمة

حنا عيسى: المسيحية كالإسلام يدعوان للألفة والمحبة والرحمة

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري