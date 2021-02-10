وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها



كما استمع الوزير من طلبة الثانوية العامة في كلا المدرستين لملاحظات تخص امتحان الثانوية العامة خلال جائحة (كورونا)، مستطلعاً احتياجات المعلمين والمعلمات، وظروف سير العملية التعليمية خلال الجائحة.



وأكد عورتاني حرص الوزارة على معالجة أية إشكاليات قد تواجه الطلبة؛ الذين يمثلون قلب العلمية التعليمية، مثمناً في ذات الوقت الدور المهم والمحوري الذي يؤديه المعلمون في سبيل توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة بالرغم من الظروف التي تفرضها الجائحة.



وأشار وزير التربية إلى أن سير العملية التعليمية يجري وفق ما هو مرسوم في خطة العودة للمدارس التي أقرتها الوزارة سابقاً، بما يضمن انتظام الدوام بالرغم من الجائحة، مشيداً بالجهود التي تبذلها طواقم الوزارة ومتابعتها لكافة تفاصيل سير العملية بشكل مسؤول.



ورافق الوزير في الجولة كل من مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، ومستشار الوزير عورتاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات لازر الشرافي، وبحضور ممثلين عن مجلس قروي بيتين، ومعلمي ومعلمات المدرستين.











ورافق الوزير في الجولة كل من مدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، ومستشار الوزير عورتاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات لازر الشرافي، وبحضور ممثلين عن مجلس قروي بيتين، ومعلمي ومعلمات المدرستين.

رام الله - دنيا الوطنتفقّد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، خلال جولة ميدانية في مديرية تربية رام الله والبيرة، اليوم، مدرستي ذكور وبنات بيتين الثانويتين، إذ اطلع الوزير على احتياجات المدرستين والمعلمين والمعلمات والطلبة.