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"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماًً بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس.

وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس (11 فبراير)، سيكون للحافلتين (الثالثة والرابعة) من كشف (رقم 1 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

للاطلاع على كشف السفر  
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