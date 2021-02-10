"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماًً بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس.
وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس (11 فبراير)، سيكون للحافلتين (الثالثة والرابعة) من كشف (رقم 1 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماًً بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس.
وفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس (11 فبراير)، سيكون للحافلتين (الثالثة والرابعة) من كشف (رقم 1 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
للاطلاع على كشف السفر
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