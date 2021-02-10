"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

أصدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، إعلاناً مهماًً بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس.







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رام الله - دنيا الوطنوفيما يلي نص الإعلان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس (11 فبراير)، سيكون للحافلتين (الثالثة والرابعة) من كشف (رقم 1 لعام 2021)، والذين عليهم التواجد غداً الساعة 6 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.