"الصحة العالمية": يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا مع تفشي النسخ المتحورة من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بأنه يمكن استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مع تفشي النسخ المتحورة من فيروس (كورونا)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



يأتي ذلك بالرغم من تصريح للمنظمة قالت فيه: إن فحوص جنوب أفريقيا على لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس (كورونا) "مقلقة".



وأضافت: بأنه "يجب تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات (كورونا)"، مشيرة إلى أن "لديها استراتيجية للتكيف مع تحورات (كورونا)".



وتابعت "الصحة العالمية": بأن "لقاحات (كورونا) تحتاج إلى تحديث منتظم؛ لضمان فاعليتها ضد أي طفرات".