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شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل
تيسير أبو سنينة
رام الله - دنيا الوطن
يستنكر اتحاد الهيئات المحلية تهديدات رئيس مستوطنة (كريات أربع) بتصفية رئيس بلدية الخليل، نائب رئيس الاتحاد أ. تيسير أبو سنينة التي جاءت ردًا على رفضه للقرار المجحف بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والمتمثل في بناء مصعد داخله، والذي يمس بالإرث الإسلامي العريق.

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ليست المرة الأولى التي يشن فيها المستوطنون حملة تحريضية على رئيس بلدية الخليل الذي يمثل مؤسسة وطنية منتخبة تعبر عن إرادة المواطنين، وإن الاتحاد يؤكد دعمه الكامل وتسخير كافة الجهود لحشد الدعم والتأييد لرفض الممارسات الاسرائيلية التكررة والمتصاعدة بحق مدينة الخليل ومؤسساتها. 

يؤكد الاتحاد على تضامنه ووقوفه مع بلدية الخليل ورئيسها أ. تيسير أبو سنينة، ودعمه الأكيد لجهود بلدية الخليل للحفاظ على مدينة الخليل ومعالمها التاريخية .

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