العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي



وهنأ العسيلي الممثل الكوري بمنصبه الجديد متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. في حين أبدى الممثل الكوري استعداد بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، معرباً عن رغبته في الاطلاع على القطاعات الاقتصادية الواعدة في فلسطين ، بالإضافة إلى ترتيب زيارات ميدانية للتعرف على الاقتصاد الفلسطيني، ووضع آليات لدعمه.



هذا واطلع العسيلي الممثل الكوري على القطاعات الاقتصادية الواعدة ، والحوافز التي تقدمها الحكومة الفلسطينية بهدف تسهيل الاستثمار، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



ووضع الوزير الممثل الكوري، في صورة الظروف السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها فلسطين خاصة في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تداعيات الحالة الوبائية الراهنة والوضع المالي للحكومة بما يشمل العائدات الضريبة في ظل الجائحة، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى دولة فلسطين سونغ سي جين، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما التعاون في مجال تنفيذ شراكات ما بين رجال الأعمال في كلا البلدين.