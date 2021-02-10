طالع بالأسماء: الخارجية تعلن الحصول على الموافقات اللازمة لدخول الطلبة الفلسطينيين للجزائر

1 مالك يوسف علي جعبري 2 بشار محمد ابراهيم ابراهيم 3 معاويه احمد محمود ألحساسنه 4 محمود مازن سالم بلوط 5 محمود محمد محمود لويسي 6 اسامة زكي محمود سمودي 7 إبراهيم الهلالي محمد ابراهيم اللوح 8 محمد هشام سليم أبوفرحة 9 اسراء شاهر نواف البوزية 10 مؤمن سليمان إبراهيم خالد 11 اياد احمد حسن سويدان 12 سامي احمد حسن سويدان 13 إيهاب منير سلامه النجار 14 قتيبة هاني صبحي قلالوة 15 محمود امين علي مناصره 16 فاتن محمد على الحسني 17 باهر فوزي عوض الجعبة 18 فارس محمد عبد الله انفيعات 19 محمد أحمد عبد الرحمن حسن 20 شرف مثقال فايز صوان 21 اسيد عاكف حسن عمر 22 عبد الله نبيل شعيب سلايمه 23 قسام محمد حسن حمدان 24 محمد زاهر نمر قرشد 25 محمد عبد الفتاح لطفي علاونة 26 عبد المنعم عبد الجبار يوسف منصور 27 لؤي اياد محمد سعدي قاعود 28 فايز صبحي فايز حناوي 29 رافد عبد اللطيف عبد الحفيظ قفيشه 30 أحمد محمد أحمد عوض حمامدة 31 صهيب سعدي فوزي اسليميه 32 عاصم نضال محمد ابو خضرة 33 محمد ابراهيم عزات ابوعيد 34 نادرة رمضان بحري الشيخ 35 مجد محمود سليمان السعدي 36 خالد إبراهيم أحمد وادي 37 فارس أحمد محمد أبو مطير 38 مريم رمضان بحري الشيخ 39 انس محمد مصباح عبد العزيز عبد الجليل 40 محمود عزمي محمود دودين 41 محمد عاطف عثمان الكومي 42 شادي محمد يوسف ياسين 43 المثنى نايف عيسى الجنازرة 44 احمد بشار محمود صوافطه 45 عبدالله أحمد محمد بشارات 46 اسامه احمد عبد العزيز احمد 47 ساجد محمد مطر الردايدة 48 محمد شاهر هاشم شبيطه 49 حسني أحمد ذيب عوده 50 موسى أحمد عطا سلامين 51 مكرم هشام محمد محسن 52 سلام فادي محمد مخارزة 53 عروة حسين علي رمضان 54 أسيد أحمد عادل برهم 55 حمزة عبد الرؤوف احمد فحماوي 56 علاء صابر حسن مصطفى 57 محمد اسماعيل محمود ابو ريده 58 فتحي شادي فتحي هديب 59 وسن ربحي رضوان الهرش 60 أيمن تيسير يوسف بركات 61 معاذ خالد علي شواهنة 62 طارق اكرم سليم ابو هيبه 63 بهاء محمد عبد الرحمن محفوظ 64 سنام نضال بركات ابوحمديه 65 أحمد ماهر حسين عبد ربه 66 حامد أحمد شحادة شواوره 67 مصطفى داود محمود خروف 68 شهد عدنان أحمد خزيمية 69 احمد موسى محمد الشيخ 70 محمد سامي محمود يونس 71 ساجد مثقال احمد دردس 72 محمد منذر حسن الصوالحي 73 اية وليد ربيع 74 سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد 75 اسيد راسم حسن فريحات 76 حسين يوسف داود الفحيله 77 صفاء صالح سالم حجوج 78 ابراهيم زياد محمد العامودي 79 محمد خالد سليم معروف 80 طارق نبيل محمد اسمر 81 علي نواف علي الخطيب 82 حامد محمود حسن عصافره 83 أحمد مازن جمال عزامطة 84 محمد لطفي عبد القادر خضير 85 عماد تيسير عيسى صرصور 86 سالم باسل غالب غنام 87 احمد شاهر روحي شتيه 88 خالد محمد صالح بركات 89 عماد جمال عبدالله عبد الرازق 90 محمد سفيان حسن موسى 91 حبيب خالد موسى شواهنة 92 نصر عبدالوهاب رجب الزرو 93 محمد زيد مصطفى سالم العنيد 94 مجد رياض عبد القادر عبد الدين 95 نزار سامي محمد سعيد الرجبي 97 اية وليد ربيع 98 سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد 99 اسيد راسم حسن فريحات 101 صفاء صالح سالم حجوج 102 ابراهيم زياد محمد العامودي 103 محمد خالد سليم معروف

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية انه تم الحصول على موافقات لعدد 103 من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الجزائرية لدخول الجزائر، للالتحاق بجامعاتهم وحسب الشروط الصحية المتبعة.وأفاد الفريق في بيان اليوم الأربعاء، بأن هناك 14 طالباً آخرين لم تصل أسمائهم وجاري العمل على متابعتهم مع الجهات الجزائرية المعنية لاستصدار الموافقات الخاصة بهم في القريب العاجل .وأضاف البيان، أنه جاري العمل على القيام بالترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لترتيب سفرهم في القريب العاجل.