عاجل

  • سلطنة عمان تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق لمدة أسبوعين

شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء: الخارجية تعلن الحصول على الموافقات اللازمة لدخول الطلبة الفلسطينيين للجزائر

طالع بالأسماء: الخارجية تعلن الحصول على الموافقات اللازمة لدخول الطلبة الفلسطينيين للجزائر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية انه تم الحصول على موافقات لعدد 103 من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الجزائرية لدخول الجزائر، للالتحاق بجامعاتهم وحسب الشروط الصحية المتبعة.

وأفاد الفريق في بيان اليوم الأربعاء، بأن هناك 14 طالباً آخرين لم تصل أسمائهم وجاري العمل على متابعتهم مع الجهات الجزائرية المعنية لاستصدار الموافقات الخاصة بهم في القريب العاجل .

وأضاف البيان، أنه جاري العمل على القيام بالترتيبات اللازمة مع الجهات المختصة لترتيب سفرهم في القريب العاجل.

1مالك يوسف علي جعبري
2بشار محمد ابراهيم ابراهيم
3معاويه احمد  محمود  ألحساسنه
4محمود مازن سالم بلوط
5محمود محمد محمود لويسي
6اسامة زكي محمود سمودي
7إبراهيم الهلالي محمد  ابراهيم اللوح
8محمد هشام سليم أبوفرحة
9اسراء شاهر نواف البوزية
10مؤمن سليمان  إبراهيم  خالد
11اياد احمد حسن سويدان
12سامي  احمد حسن سويدان
13إيهاب منير سلامه  النجار
14قتيبة هاني صبحي قلالوة
15محمود  امين  علي  مناصره
16فاتن محمد على الحسني
17باهر فوزي عوض الجعبة
18فارس  محمد عبد الله  انفيعات
19محمد  أحمد  عبد الرحمن  حسن
20شرف  مثقال فايز صوان
21اسيد عاكف حسن عمر
22عبد الله  نبيل  شعيب  سلايمه
23قسام محمد حسن حمدان
24محمد زاهر نمر قرشد
25محمد عبد الفتاح لطفي علاونة
26عبد المنعم  عبد الجبار يوسف منصور
27لؤي اياد محمد سعدي قاعود
28فايز صبحي فايز حناوي
29رافد عبد اللطيف عبد الحفيظ قفيشه
30أحمد محمد أحمد  عوض حمامدة
31صهيب سعدي فوزي اسليميه
32عاصم نضال محمد ابو خضرة
33محمد ابراهيم عزات ابوعيد
34نادرة  رمضان بحري الشيخ
35مجد محمود سليمان السعدي
36خالد إبراهيم أحمد وادي
37فارس  أحمد محمد  أبو مطير
38مريم رمضان بحري الشيخ
39انس  محمد مصباح  عبد العزيز عبد الجليل
40محمود  عزمي  محمود دودين
41محمد عاطف عثمان  الكومي
42شادي محمد  يوسف ياسين
43المثنى نايف  عيسى  الجنازرة
44احمد بشار محمود صوافطه
45عبدالله أحمد محمد بشارات
46اسامه احمد عبد العزيز  احمد
47ساجد محمد مطر الردايدة
48محمد شاهر هاشم شبيطه
49حسني أحمد ذيب عوده
50موسى أحمد  عطا  سلامين
51مكرم هشام محمد محسن
52سلام فادي  محمد  مخارزة
53عروة حسين علي رمضان
54أسيد أحمد عادل برهم
55حمزة  عبد الرؤوف احمد فحماوي
56علاء صابر حسن مصطفى
57محمد اسماعيل محمود ابو ريده
58فتحي شادي فتحي هديب
59وسن  ربحي رضوان  الهرش
60أيمن تيسير يوسف بركات
61معاذ  خالد علي شواهنة
62طارق اكرم سليم ابو هيبه
63بهاء  محمد عبد الرحمن محفوظ
64سنام  نضال بركات  ابوحمديه
65أحمد  ماهر  حسين  عبد ربه
66حامد أحمد شحادة شواوره
67مصطفى داود محمود خروف
68شهد عدنان أحمد خزيمية
69احمد موسى محمد الشيخ
70محمد سامي محمود يونس
71ساجد  مثقال  احمد  دردس
  
72محمد منذر حسن الصوالحي
73اية وليد ربيع
74سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد
75اسيد راسم حسن فريحات
76حسين يوسف داود الفحيله
77صفاء صالح سالم حجوج
78ابراهيم زياد محمد العامودي
79محمد خالد سليم معروف
80طارق نبيل محمد اسمر
81علي نواف علي الخطيب
82حامد محمود حسن عصافره
83أحمد مازن جمال عزامطة
84محمد لطفي عبد القادر خضير
85عماد تيسير عيسى صرصور
86سالم باسل غالب غنام
87احمد شاهر روحي شتيه
88خالد محمد صالح بركات
89عماد  جمال عبدالله  عبد الرازق
90محمد سفيان حسن موسى
91حبيب خالد موسى شواهنة
92نصر عبدالوهاب رجب الزرو
93محمد زيد مصطفى سالم العنيد
94مجد رياض عبد القادر عبد الدين
95نزار سامي محمد سعيد الرجبي
97اية وليد ربيع
98سعود عبد الحليم عبدالعزيز عبيد
99اسيد راسم حسن فريحات
101صفاء صالح سالم حجوج
102ابراهيم زياد محمد العامودي
103محمد خالد سليم معروف

أخبار ذات صلة

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ &#34;قسم 10&#34; بسجن النقب

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ "قسم 10" بسجن النقب

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

بيان حركة (الأحرار).. تحفظ على البيان الختامي للفصائل وخوض انتخابات التشريعي بقائمة خاصة

بيان حركة (الأحرار).. تحفظ على البيان الختامي للفصائل وخوض انتخابات التشريعي بقائمة خاصة

&#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

"الداخلية" بغزة تكشف آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

وزير التربية يتفقد مدارس بيتين ويطلع على احتياجاتها

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ &#34;قسم 10&#34; بسجن النقب

إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين صفوف الأسرى بـ "قسم 10" بسجن النقب

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

الهباش: السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

اتحاد الهيئات المحلية يستنكر التهديدات الإسرائيلية بتصفية رئيس بلدية الخليل

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

أبو بكر وفارس يعقدان اجتماعاً مع الصليب الأحمر لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالأسرى

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي وممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

الاحتلال الإسرائيلي يبداً حرباً ثقافية بالخليل وبلدية المدينة تقدم التماساً لدى المحكمة العليا

حنا عيسى: المسيحية كالإسلام يدعوان للألفة والمحبة والرحمة

حنا عيسى: المسيحية كالإسلام يدعوان للألفة والمحبة والرحمة

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

وكالة (سانا): هزة أرضية تضرب الحدود السورية العراقية

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري