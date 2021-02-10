أبو سنينة: سأبقى كزيتون بلادي متجذراً في أرضي ولن ترهبني تهديدات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

مرةً أخرى يُطلق المستوطنون تهديداتهم بتصفية رموز فلسطينية، حيث دعا رئيس مستعمرة كريات أربع "الياهو ليفمان" وعضو الكنيست "موشي ابوتبول" إلى اغتيال وقتل رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة ضمن حملة تحريضية شعواء تهدف إلى تكريس عنصرية الاحتلال واستباحة الدم الفلسطيني وتهويد الخليل.



وعقّب أبو سنينة على هذه التهديدات بأنها ليست الأولى التي يتلقاها منذ توليه منصبه، مؤكداً أنّ جميع الفلسطينين مشاريع شهادة وهذه الحملة التحريضية لن تنال من عزيمة شعب الجبّارين الذين واجهوا أعتى احتلال شهدته البشرية، مضيفاً:" سأبقى متجذراً في وطني كما شجر الزيتون الذي عمره أطول من عمر الاحتلال".



وشدّد أبو سنينة أنّ هذه التصريحات التحريضية تأتي رداً على رفضه للقرار المجحف بحق الحرم الإبراهيمي الشريف والمتمثل في بناء مصعد داخله، والذي يمس بالإرث الإسلامي العريق، لافتاً إلى أنّ القانون الدولي ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال بالتغيير في معالم الأرض المحتلة، مؤكداً أنّ هذه التهديدات تزيده إصراراً وتحدياً على استكمال مشواره النضالي في الحفاظ على هوية مدينة الخليل الفلسطينية.



وشكر أبو سنينة أهالي مدينة الخليل والحكومة الفلسطينية التي أدانت هذه الحملة التحريضية، مُبيناً أنّ هذا الدعم والمؤازرة الذي يتلقاه ما هو إلا دليل على التفاف الشعب حول قياداته ورموزه، مشدداً على أنّ فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال.