إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من قرية العرقة، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة برطعة، جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب العامل أحمد محمد برهم، أثناء توجهه إلى مكان عمله داخل الأراضي المحتلة عام 48، ما أدى لإصابته بعيار ناري في قدمه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.



وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.



وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.



كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.