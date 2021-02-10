شؤون فلسطينية

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وكالة (أونروا) سامي مشعشع ، إن الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة، في ظل ما تعرضت له من أزمات مالية وهجوم مُركز كمدخل للنيل من قضية اللاجئين، مؤكدا في السياق أهمية لقاء رئيس الوزراء د. محمد شتية مع المفوض العام لـ(اونروا) وتأكيده على استمرار دعم الدول المضيفة في دعم الوكالة.

وبين مشعشع في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاربعاء ، أهمية جهود الاردن والسويد في التحضير لمؤتمر المانحين بهدف الخروج من الازمة المالية التي تعانيمنها الوكالة ، وترجمة الدعم السياسي إلى مالي .

واشار المتحدث باسم وكالة (أونروا) إلى أن التبرعات الامريكية ستعود للوكالة بناء على تصريحات وزارة الخارجية الامريكية ، مشيرا إلى أنه لا معلومات حول قيمة هذه التبرعات ، وموعد صرفها للوكالة .

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