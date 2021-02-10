مجدلاني: إجتماعات القاهرة جرت بروح عالية وناقشت كافة القضايا بجدية وموضوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، أن اجتماعات القاهرة، جرت بروح عالية، وتم طرح ومناقشة كافة القضايا بكل جدية وموضوعية، عبر قرار وإرادة سياسية من كافة القوى، التي أبدت استعدادها لمعالجة كافة القضايا من أجل دفع مسار العملية الديمقراطية.



وقال مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن الهدف الرئيس من هذه الاجتماعات إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والشراكة السياسية من خلال المراحل الثلاث المحددة، وفق جدول زمني بهدف طرح كيفية معالجة الانتخابات، وإتمام نجاحها بكل شفافية وتذليل أي عقبات تعترض هذا النجاح.



وجدد مجدلاني التأكيد على أنه تم بالأمس إنجاز الحلقة الأساس في التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، التي تعتبر المرحلة الأولى من تشكيل المجلس الوطني، والتي تمخض عنها التوافق على أن يكون هناك لقاء آخر في شهر آذار/ مارس لبحث الموضوع السياسي المتعلق بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير.