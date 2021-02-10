لجنة الإنتخابات تعبر عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت لجنة الإنتخابات المركزية، وعلى لسان مديرها التنفيذي، هشام كحيل، عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة، كون هذا التوافق، يسهل عمل اللجنة.



ونوه كحيل في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) إلى اللقاء الذي عقد مساء أمس، مع ممثلي الفصائل في غزة، حيث تم شرح الخطة المفصلة لتسجيل الناخبين، وآخر الإحصائيات والاستماع للمشاكل في بعض التجمعات السكنية، وتحدثت لجنة الانتخابات عن رؤيتها لحلها.



وقال كحيل: إنه سيتم افتتاح 59 مركزاً في المحافظات الشمالية و21 مركزاً في المحافظات الجنوبية؛ لتسجيل الناخبين، مضيفاً أن 600 موظف، يعملون كفرق متنقلة مزودة بأجهزة لوحية، سيجوبون الوطن اليوم، لمساعدة المواطنين على التسجيل.