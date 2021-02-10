الديمقراطية: مخرجات جلسات الحوار توفر ضمانات تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم: إن نتائج اجتماعات القاهرة إيجابية، وتشكل دفعة إلى الأمام على طريق الديمقراطية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.



وأضاف عبد الكريم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن البيان الختامي لجلسات الحوار، يوفر الضمانات التي تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني بين الجميع على الشروط التي تؤدي إلى إنهاء الانقسام، وإعادة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز البيت الداخلي في مواجهة الاحتلال، وصولاً إلى الاستقلال والدولة.