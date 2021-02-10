الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد قبها

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمد قبها، في قرية طورة قرب جنين؛ منفذ عملية قتل مستوطنة قرب جنين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انتقامًا لاستشهاد الأسير كمال أبو وعر.



وكانت قد رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأسبوع الماضي، الالتماس المقدم لها ضد هدم منزل الأسير محمد قبها، والتي صادقت فيه المحكمة على هدم الطابق العلوي منزل الأسير محمد قبها، مع ترك باقي الطوابق الأخرى، كما هي بدون أي هدم أو إغلاق.



وكانت، قد أخطرت سلطات الاحتلال، منتصف شهر كانون الثاني / يناير الماضي، بهدم منزل الأسير قبها، حيث تم إبلاغ العائلة بقرار المحكمة العسكرية، بهدم المنزل المكون من طابقين ومساحته 180م، ويؤوي 4 أطفال ووالدتهم.



وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الأسير محمد قبها، هو منفذ العملية، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة، وأشارت إلى أنه نفذها انتقامًا للأسير كمال أبو وعر.



واعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية (مستعربون) في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الأسير المحرر محمد مروح قبها (36 عاماً)، من قرية طورة جنوب غرب جنين، ونكلت بأفراد أسرته.



وكان قد أعلن جيش الاحتلال، العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية داخل أحد الأحراش غربي جنين، يوم الأحد 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



وذكر مسؤول مستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، حينها أن الحديث يدور عن عملية فلسطينية فدائية، وأنه جرى قتل المستوطنة، عبر إلقاء حجر كبير على رأسها.



كما وتعرضت عائلة الأسير قبها، للاعتقال والاعتداء والضرب والتنكيل، بعد اعتقال ابنها، عدا عن أخذ قياسات المنزل أكثر من مرة، تمهيدًا لهدمه.



ويذكر، أن مدينة جنين، شهدت في شهر أيار/ مايو الماضي، مقتل جندي إسرائيلي، بعد إلقاء حجر كبير على رأسه من أعلى مبنى في بلدة يعبد.