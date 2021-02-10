اشتية: يجب المضي قدما بإنجاح الانتخابات العامة وتوفير مراقبين دوليين للإشراف عليها

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من أيار المقبل.



وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله وترحيبه بالنتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني الذي اختتمت جلساته في القاهرة أمس، والمضي قدما في إنجاح عقد الانتخابات العامة في فلسطين، مشيرا الى أهمية دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود، بالإضافة الى توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات لضمان سيرها على أكمل وجه.



وناقش اشتية مع "وينسلاند" سبل تعزيز التعاون في توفير اللقاحات لفايروس "كورونا"، بالإضافة الى مساندة الطواقم الصحية مع قرب انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم في كافة الأراضي الفلسطينية منتصف الشهر الجاري.