شؤون فلسطينية

صالح رأفت: ما تم الاتفاق عليه بحوار القاهرة خطوة متقدمة على طريق إنهاء الانقسام

صالح رأفت: ما تم الاتفاق عليه بحوار القاهرة خطوة متقدمة على طريق إنهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، ما تم الاتفاق علية بالحوار الوطني في القاهرة، بالخطوة المتقدمة على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاق، أكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، منوهاً إلى أنه وفقاً للمرسوم الرئاسي، الذي صدر الشهر الماضي، تقوم لجنة الانتخابات بالمتابعة مع القوى السياسية، وهذا ما حصل بالأمس حيث التقت بالقوى في قطاع غزة.

وأشار رأفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فور عودة الوفود من القاهرة، وذلك من أجل تأمين شراكة حقيقية بين هذه القوى لخوض الانتخابات بموقف موحد، وكذلك من أجل تدارس إمكانية تشكيل قائمة وطنية ديمقراطية من الفصائل المستعدة لذلك.

وقال: "إن إجراء الانتخابات التشريعية، سيقود إلى إنهاء الانقسام البغيض عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى التي ستفوز بالانتخابات، وسيتم بعد ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عقد المجلس الوطني، حيث تم الاتفاق بالقاهرة على عقد اجتماع آخر الشهر القادم، من أجل التباحث في مسالة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضم القوى الوطنية والمنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة من داخل الوطن والشتات".

ونوه رأفت إلى أن الفصائل التي اجتمعت بالقاهرة، أكدت أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد، وكل من سيشارك في الانتخابات، موافق على قانون الانتخابات، الذي يؤكد على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة

مجدلاني: إجتماعات القاهرة جرت بروح عالية وناقشت كافة القضايا بجدية وموضوعية

مجدلاني: إجتماعات القاهرة جرت بروح عالية وناقشت كافة القضايا بجدية وموضوعية

لجنة الإنتخابات تعبر عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة

لجنة الإنتخابات تعبر عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة

الديمقراطية: مخرجات جلسات الحوار توفر ضمانات تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني

الديمقراطية: مخرجات جلسات الحوار توفر ضمانات تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد قبها

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد قبها

اشتية: يجب المضي قدما بإنجاح الانتخابات العامة وتوفير مراقبين دوليين للإشراف عليها

اشتية: يجب المضي قدما بإنجاح الانتخابات العامة وتوفير مراقبين دوليين للإشراف عليها

محافظ سلطة النقد: &#34;الفلسطينية المراسلة&#34; هدفها تسهيل المعاملات المالية

محافظ سلطة النقد: "الفلسطينية المراسلة" هدفها تسهيل المعاملات المالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة

مشعشع: الدبلوماسية الفلسطينية تعمل منذ فترة طويلة مع الأردن لحل أزمة الوكالة

مجدلاني: إجتماعات القاهرة جرت بروح عالية وناقشت كافة القضايا بجدية وموضوعية

مجدلاني: إجتماعات القاهرة جرت بروح عالية وناقشت كافة القضايا بجدية وموضوعية

لجنة الإنتخابات تعبر عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة

لجنة الإنتخابات تعبر عن ارتياحها لنتائج جلسات الحوار في القاهرة

الديمقراطية: مخرجات جلسات الحوار توفر ضمانات تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني

الديمقراطية: مخرجات جلسات الحوار توفر ضمانات تشكل قاسماً مشتركاً للتوافق الوطني

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد قبها

الاحتلال يهدم منزل الأسير محمد قبها

صالح رأفت: ما تم الاتفاق عليه بحوار القاهرة خطوة متقدمة على طريق إنهاء الانقسام

صالح رأفت: ما تم الاتفاق عليه بحوار القاهرة خطوة متقدمة على طريق إنهاء الانقسام

محافظ سلطة النقد: &#34;الفلسطينية المراسلة&#34; هدفها تسهيل المعاملات المالية

محافظ سلطة النقد: "الفلسطينية المراسلة" هدفها تسهيل المعاملات المالية

منوعات

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

شاهد: زينب العسكري تعرض نفسها للسخرية بسبب حفل ميلادها الغريب

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

استعانت بفروة الرأس.. تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي.. هل تكللت بالنجاح ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

هاني شاكر يصدر قرار غير متوقع عن مطربي المهرجانات.. فما هو ؟

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: ممثلة شهيرة تعلن عن إصابة والدها بالسرطان بهذه الطريقة المرحة

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: فنانة كويتية تعلن تركها للإسلام وتعتنق اليهودية

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد: بسبب العزل.. بلقيس تكشف معاناتها من مرض غريب

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

عربي

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

الإمارات... شخبوط بن نهيان وزيراً للشؤون الخارجية وقرقاش مستشاراً دبلوماسياً للرئيس

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

مستشار مبارك السابق: الأمن القومي الفلسطيني جزء من الأمن القومي المصري

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي