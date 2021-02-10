صالح رأفت: ما تم الاتفاق عليه بحوار القاهرة خطوة متقدمة على طريق إنهاء الانقسام

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رام الله - دنيا الوطن

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، ما تم الاتفاق علية بالحوار الوطني في القاهرة، بالخطوة المتقدمة على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وشدد في تصريح له، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاق، أكد على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، منوهاً إلى أنه وفقاً للمرسوم الرئاسي، الذي صدر الشهر الماضي، تقوم لجنة الانتخابات بالمتابعة مع القوى السياسية، وهذا ما حصل بالأمس حيث التقت بالقوى في قطاع غزة.



وأشار رأفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، فور عودة الوفود من القاهرة، وذلك من أجل تأمين شراكة حقيقية بين هذه القوى لخوض الانتخابات بموقف موحد، وكذلك من أجل تدارس إمكانية تشكيل قائمة وطنية ديمقراطية من الفصائل المستعدة لذلك.



وقال: "إن إجراء الانتخابات التشريعية، سيقود إلى إنهاء الانقسام البغيض عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى التي ستفوز بالانتخابات، وسيتم بعد ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عقد المجلس الوطني، حيث تم الاتفاق بالقاهرة على عقد اجتماع آخر الشهر القادم، من أجل التباحث في مسالة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يضم القوى الوطنية والمنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة من داخل الوطن والشتات".



ونوه رأفت إلى أن الفصائل التي اجتمعت بالقاهرة، أكدت أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد، وكل من سيشارك في الانتخابات، موافق على قانون الانتخابات، الذي يؤكد على أن منظمة التحرير، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.