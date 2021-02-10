شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد: "الفلسطينية المراسلة" هدفها تسهيل المعاملات المالية

محافظ سلطة النقد: "الفلسطينية المراسلة" هدفها تسهيل المعاملات المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم إن الهدف من إنشاء "الشركة الفلسطينية المراسلة" هو تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح ملحم في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن الشركة ستتولى إتمام إجراءات تسديد أثمان المشتريات والمبيعات وإجراء التحويلات النقدية، بين الأراضي الفلسطينية واسرائيل، ما سيسهم في تسريع الدورة الاقتصادية.

وأكد أن سلطة النقد "تسعى، ضمن الحلول المستقبلية، إلى معالجة فائض الشيقل في السوق المحلية، وإيجاد كافة الوسائل لتمكين البنوك العاملة في فلسطين من استقبال الإيداعات النقدية دون أية قيود".

وتابع ان سلطة النقد تعمل منذ ما يزيد على عامين على وضع حلول لتنفيذ المعاملات المالية والمصرفية مع الجانب الإسرائيلي، وقد تم مؤخرا تقديم طلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على تأسيس الشركة الفلسطينية المراسلة لتقوم بهذا الدور، والذي بدوره صادق على تأسيس الشركة.

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