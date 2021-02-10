لجنة الانتخابات تعلن قائمة بمراكز استعلام وتسجيل الناخبين بجميع محافظات الوطن

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، قائمة بمراكز استعلام وتسجيل الناخبين، التي افتتحتها في جميع محافظات الوطن.وكانت اللجنة، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات الفلسطينية 2021، والتي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط/ فبراير الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية.ودعا رئيس لجنة الانتخابات، د. حنا ناصر في كلمة له مع إطلاق عملية التسجيل، جميع المواطنين للتسجيل، وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، مؤكداً على أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً وتصويتاً.