شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع أبو الغيط على نتائج اجتماع الفصائل

الرجوب يطلع أبو الغيط على نتائج اجتماع الفصائل
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد الحركة لاجتماعات الفصائل، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، ونتائج الاجتماعات التي اختتمت أمس برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية، بحضور عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية أحمد حلس، المخرجات الإيجابية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الطارئ والذي أكد مركزية القضية الفلسطينية واجماع الدول العربية على ثوابت تحقيق السلام الدائم والشامل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحضر اللقاء: الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، والسفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك.

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