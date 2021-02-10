دولي

الصحة العالمية ترصد انخفاضاً في حالات الإصابة بـ (كورونا) على مستوى العالم

الصحة العالمية ترصد انخفاضاً في حالات الإصابة بـ (كورونا) على مستوى العالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الإصابة بـ (كوفيد -19) في العالم انخفض في الفترة من 1 إلى 7 شباط/ فبراير بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني: "للأسبوع الرابع على التوالي، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها"، بحسب ما نقله موقع (روسيا اليوم).

وجرى خلال الأسبوع الماضي، تسجيل  3.153.426 حالة إصابة، بنسبة 17٪ أقل من الأسبوع السابق له، و88369 حالة وفاة للمرضى، بنسبة 10٪ أقل من الأسبوع السابق.

 كما سُجلت في العالم حتى 7 شباط/ فبراير، 105.429.382 حالة إصابة بعدوى فيروس (كورونا)، و2،302،614 حالة وفاة.

كما رُصد تسجيل انخفاض كبير في الإصابات في إفريقيا بنسبة 22٪، وفي أوروبا بنسبة 19٪، وكذلك في الأمريكتين بنسبة 17٪.

وانخفضت معدلات الوفيات في هذه المناطق على التوالي بنسبة 30٪ و13٪ و4٪، كما لوحظ انخفاض في معدل الوفيات في جنوب شرق آسيا بنسبة 21٪، وبنسبة 16% في شرق منطقة البحر المتوسط.

وفي الأمريكيتين، أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص خلال أسبوع، وتوفي أكثر من 45 ألفاً، وفي أوروبا زاد عدد الحالات بأكثر من 1.1 مليون والوفيات بأكثر من 33 ألفاُ وفي جنوب شرق آسيا حدد الأطباء أكثر من 177 ألف حالة إصابة جديدة بعدوى (كوفيد -19)، فيما توفي أكثر من 2.5 ألف شخص.

وتواصل الولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد المصابين، حيث تم تسجيل أكثر من 871 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض هناك خلال أسبوع، فيما تأتي البرازيل في المركز الثاني بأكثر من 328 ألف إصابة، تليها فرنسا بأكثر من 136 ألف إصابة، وفي المرتبة الخامسة تأتي روسيا بأكثر من 116 ألف إصابة خلال اسبوع.

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