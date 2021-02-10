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التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين

التحالف العربي يعترض طائرتين دون طيار مفخختين للحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما جماعة الحوثي، باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف المشتركة، تمكنت الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين، أطلقتهما الجماعة الحوثية.

وأوضح، أن عملية الإطلاق تلك، تمت "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة (واس).

والاثنين، قالت الخارجية الأميركية: إن واشنطن تشعر بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، داعية إياهم إلى "الوقف الفوري" لهذه الهجمات.

وقالت الخارجية في بيانها: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وقد أيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة، بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين".

وأضاف البيان: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المدنيين داخل السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

وحث بيان الخارجية الأميركية، جماعة الحوثي "على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غريفيث لتحقيق السلام"، مضيفة أنه حان الوقت الآن؛ لإيجاد نهاية لهذا الصراع.

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