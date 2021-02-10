الصحة: تسجيل 12 حالة وفاة و761 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وتم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية، في كل من: رام الله والبيرة 2، طولكرم 2، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قلقيلية 1، طوباس 2"، وحالة وفاة في قطاع غزة.



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 761 إصابة، سجلت على النحو التالي: سلفيت (65)، ضواحي القدس (47)، بيت لحم (59)، الخليل (99)، رام الله والبيرة (131)، طولكرم (29)، أريحا والأغوار (8)، نابلس (77)، جنين (27)، قلقيلية (18)، طوباس (2)، وفي قطاع غزة (199).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: سلفيت (12)، ضواحي القدس (0)، بيت لحم (21)، الخليل (31)، رام الله والبيرة (35)، طولكرم (28)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (57)، جنين (14)، قلقيلية (2)، طوباس (19)، وفي قطاع غزة (199).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 60 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.