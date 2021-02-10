معروف: يمكننا اتخاذ المزيد من قرارات التخفيف في ظل استمرار استقرار الحالة الوبائية



وقال معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأربعاء: "لم يبقَ إلا بعض الإجراءات القليلة، التي لا زالت عالقة بشأن الحالة الوبائية في قطاع غزة، وبانتظار تهيئة الظروف المناسبة من أجل المضي قدماً في التخفيف منها".



وأضاف: "لا نريد الاستعجال، ونتريث قدر المستطاع حتى لا تحدث أي انتكاسة وفي الحالة الوبائية، والإجراءات ليست مطلوبة لذاتها، بقدر ما هي مطلوبة لحفظ صحة وسلامة المواطنين".



وفيما يتعلق بملف المولدات التجارية، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه في حال وجود أي مخالفة أو تجاوز من قبل أصحاب مشاريع المولدات الكهربائية، سيتم المتابعة من قبل سلطة الطاقة، والنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، وإزالة الشبكات المخالفة للاتفاق.



وقال: "قبل أيام قليلة صدر بيان عن أصحاب المشاريع (المولدات) بإعلان التزامهم الواضح بالتسعيرة المحددة، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال".

رام الله - دنيا الوطناكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الفترة المقبلة، وفي ظل استمرار استقرار الحالة الوبائية، فمن الممكن فتح المجال لاتخاذ المزيد من قرارات تخفيف الإجراءات، التي جرى اتخاذها سابقاً.