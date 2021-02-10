تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى بسجن النقب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين الأسرى في قسم (10) بسجن (النقب الصحراوي).



وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أنه بهذه الإصابات الثلاث، يرتفع عدد الأسرى المصابين بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة، إلى 358 إصابة.