شؤون فلسطينية

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى بسجن النقب

تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى بسجن النقب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الأسرى وشؤون المحررين، اليوم الأربعاء، بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين الأسرى في قسم (10) بسجن (النقب الصحراوي).

وأشارت الهيئة في تصريح لها، إلى أنه بهذه الإصابات الثلاث، يرتفع عدد الأسرى المصابين بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة، إلى 358 إصابة.

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