الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة (بسغات زئيف) شمال القدس



وأقام الاحتلال مستوطنة (بسغات زئيف) على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1967، وأجرى عليها توسعات كبيرة لتفصل المدينة عن عدة قرى محيطة بها.



وقبل أسابيع قليلة، كشف النقاب عن مخطط لإقامة متنزه كبير في مستوطنة (بسغات زئيف) شمالي القدس المحتلة، يمتد على مساحة 17 دونماً، إذ تم اختيار مقاول لتنفيذ المشروع، تحت إشراف شركة (موريا) التابعة لبلدية الاحتلال في القدس.



وذكرت، أن تكلفة هذا المشروع تقدر بحوالي 14 مليون شيكل، تقدمها ما تسمى وزارة الإسكان الإسرائيلية وبلدية القدس.



فيما قالت بلدية القدس، إن المتنزه مطلوب لسكان (بسغات زئيف)، ومن المفترض أن يكون المتنزه الوحيد من نوعه ومساحته في جميع منطقة شمال المدينة، ويستطيع الاستفادة منه جميع المحيطين في المنطقة مثل التلة الفرنسية، النبي يعقوب و(رمات اشكول).





وتقع مستوطنة (بسغات زئيف) شرق القدس المحتلة، وهي أكبر حي سكني استيطاني في القدس، وهي مقامة على أرضي المواطنين المصادرة، حيث يعتبرها المجتمع الدولي من المستوطنات غير القانونية، بموجب القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، عن وجود مخطط لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة؛ لإقامة مشاريع توسعة في مستوطنة (بسغات زئيف) شمال المدينة.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يشرف على المشروع الاستيطاني الجديد، بلدية الاحتلال في القدس، حيث ستبلغ تكلفته 350 مليون شيكل.ويشمل المشروع بناء 900 وحدة استيطانية جديدة، ومجمعات تجارية، وسكة حديد لربط (بسجات زئيف) بالقطار الإسرائيلي غرب القدس المحتلة.