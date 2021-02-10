الاحتلال يحتجز عددًا من الصحفيين شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من الصحفيين على مدخل قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، خلال تغطيتهم للأحداث في المنطقة.
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من الصحفيين على مدخل قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، خلال تغطيتهم للأحداث في المنطقة.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، احتجزت مراسل الوكالة، حمزة الحطاب، ومصور الوكالة، مشهور الوحواح، إلى جانب عدد من الصحفيين، خلال تغطيتهم لهدم ومصادرة قوات الاحتلال لعدد من الخيام في قرية سوسيا.
وأشارت إلى إخضاع قوات الاحتلال، الصحفيين للتفتيش الدقيق، ومنعهم من التحرك، وفتشت مركباتهم.
وأشارت إلى إخضاع قوات الاحتلال، الصحفيين للتفتيش الدقيق، ومنعهم من التحرك، وفتشت مركباتهم.
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