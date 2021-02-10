الاحتلال يحتجز عددًا من الصحفيين شرق يطا





وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال، احتجزت مراسل الوكالة، حمزة الحطاب، ومصور الوكالة، مشهور الوحواح، إلى جانب عدد من الصحفيين، خلال تغطيتهم لهدم ومصادرة قوات الاحتلال لعدد من الخيام في قرية سوسيا.



وأشارت إلى إخضاع قوات الاحتلال، الصحفيين للتفتيش الدقيق، ومنعهم من التحرك، وفتشت مركباتهم.



رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدداً من الصحفيين على مدخل قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، خلال تغطيتهم للأحداث في المنطقة.