الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 منزلاً وملعباً وشارعاً في ياسوف
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 11 منزلاً وملعباً وشارعاً في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.
وقال رئيس مجلس قروي ياسوف، عبد الله عبية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وسلمت الأهالي إخطارات بوقف البناء في 11 منزلاً، كما أخطرت بوقف أعمال الإنشاء في ملعب القرية، ووقف تأهيل أحد شوارعها.
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 11 منزلاً وملعباً وشارعاً في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.
وقال رئيس مجلس قروي ياسوف، عبد الله عبية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وسلمت الأهالي إخطارات بوقف البناء في 11 منزلاً، كما أخطرت بوقف أعمال الإنشاء في ملعب القرية، ووقف تأهيل أحد شوارعها.
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