الاحتلال يخطر بوقف البناء في 11 منزلاً وملعباً وشارعاً في ياسوف

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في 11 منزلاً وملعباً وشارعاً في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت.



وقال رئيس مجلس قروي ياسوف، عبد الله عبية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، وسلمت الأهالي إخطارات بوقف البناء في 11 منزلاً، كما أخطرت بوقف أعمال الإنشاء في ملعب القرية، ووقف تأهيل أحد شوارعها.