الخارجية تُدين بشدة تحريض المستوطنين على تصفية رئيس بلدية الخليل





ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، والمنظمات والمجالس الاممية المختصة، والجنائية الدولية، لأخذ تلك التصريحات التحريضية على محمل الجد، والتعامل معها بمنتهى الجدية، بما يؤدي إلى توفير الحماية لشعبنا ورموزه.

رام الله - دنيا الوطندانت وزاره الخارجيه والمغتربين، بأشد العبارات، التهديدات التي أطلقها المستوطن الياهو ليفمان، رئيس مستعمرة (كريات إربع) والتي دعا فيها إلى تصفية رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو اسنينة، معتبرة ذلك تحريضاً صريحاً على اغتيال وقتل أبو اسنينة، وامتداداً للمشروع الاستعماري التهويدي الإحلالي، الذي يتعرض له قلب مدينة الخليل بلدتها القديمة، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف.واستهجنت الوزارة بشدة، التصريحات التحريضية العنصرية، التي أطلقها عضو (كنيست) موشي ابوتبول، الذي تطاول على الأوقاف الإسلامية، ورئيس بلدية الخليل، في إطار حملة تحريضية متواصلة، تحاول تكريس تهويد البلدة القديمة في الخليل.وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو اسنينة، ورجالات الأوقاف الإسلامية في الخليل، محذرة من مغبة المساس بهم.