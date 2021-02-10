مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية، أن 39 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، وقاموا بجولات استفزازية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في باحات المسجد، وعلى بواباته الرئيسية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا، اقتحامات وانتهاكات للمستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



وجاءت هذه الاقتحامات، ضمن الجولات اليومية، التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مروراً بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد مددت سابقاً للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، كما فرضت إغلاقات مشددة شاملة على مدينة القدس المحتلة بدعوى (كورونا) لمدة 40 يومًا، ومنع أي شخص من التجوّل أبعد من كيلو مترٍ عن محيط بيته.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل، وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، لإفشال مخططات المستوطنين.