الجبهة العربية الفلسطينية تثمن مخرجات جلسات حوار القاهرة



وشكرت الجبهة، الأشقاء المصريين، على هذا الجهد الدؤوب، الذي يهدف إلى إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني، كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



رام الله - دنيا الوطنثمنت الجبهة العربية الفلسطينية، مخرجات جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، معتبرة أن هذا الاتفاق، يأتي في إطار تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية.وأوضحت الجبهة، في تصريح صحفي لها، اليوم، أن انجاح الانتخابات العامة المقبلة، هو استحقاق وطني، ويجب على الكل الوطني تحمل مسؤولياته؛ ليعبر شعبنا طريق الأمان من خلال توفير الأجواء المناسبة من الحرية والديمقراطية والنزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، ليتسنى لأبناء شعبنا اختيار ممثليهم بحرية؛ ولتجديد شرعية مؤسساته الوطنية.وقالت الجبهة: إن ما شهدناه اليوم، من توافق وطني، يؤكد بأن الحوار هو أقصر الطرق إلى تذويب كافة الأزمات، وحل كافة المعيقات، التي تقف أمام عجلة المصالحة الوطنية الفلسطينية، فإن ما تمر به قضيتنا الوطنية من مرحلة حرجة، وما نشهده من تقلبات عربية وعالمية، تفرض علينا جميعاً مواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الأسود.