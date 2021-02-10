الاحتلال يستولي على خيمتين شرق يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خيمتين بالقرب من معسكر ومستوطنة (سوسيا) شرق يطا جنوب الخليل.



وافاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بالاستيلاء على خيمة، تستعمل كاستراحة للمتنزهين بالقرب من معسكر الاحتلال في قرية سوسيا، وعلى خيمة أخرى، تستعمل كوحدة صحية في تجمع تومين شرق يطا.



يشار إلى أن قوات الاحتلال، تشن على الدوام حملات عسكرية منظمة، تستهدف هدم خيام ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا، في خطوة تستهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم، لأغراض استيطانية.