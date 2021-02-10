ليلى غنام: إغلاق بلدتي بيت ريما والمزرعة الشرقية بعد تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق بلدتي بيت ريما والمزرعة الشرقية، بعد تفشي فيروس (كورونا) وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات في البلدتين.



وبحسب بيان صادر عن المحافظ غنام، فقد تقرر إغلاق البلدتين بعد توصية، رفعتها مديرية صحة رام الله والبيرة؛ لحصر بؤر التفشي في البلدتين.



ودعت غنام، المواطنين في البلدتين، إلى اللاتزام بقرار الإغلاق؛ لتسهيل مهمة طواقم الطب الوقائي، في حصر خريطة المخالطين وسحب العينات منهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .



وأثنت المحافظ غنام، على جهود كافة الطواقم الطبية والأمنية العاملة في الميدان، مشيرة إلى أنهم خط الدفاع الأول عن صحة مواطنينا.