الصحة بغزة تعلن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال آخر 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا)، في محافظات القطاع، مشيرة إلى تسجيل 199 إصابة جديدة.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك، جاء بعد إجراء 2253 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 52946 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 3344 حالة، وإجمالي المتعافين 49070 حالة، وإجمالي الوفيات 531 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39.