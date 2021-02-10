بالأسماء: كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر (معبر رفح) يوم غد الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 11 شباط/ فبراير.وطالبت الهيئة، أصحاب التنسيقات، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.وشددت على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق، التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.