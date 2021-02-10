بالأسماء: كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر (معبر رفح) يوم غد الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 11 شباط/ فبراير.
وطالبت الهيئة، أصحاب التنسيقات، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.
وشددت على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق، التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الخميس 11 شباط/ فبراير.
وطالبت الهيئة، أصحاب التنسيقات، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.
وشددت على المسافرين المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق، التواجد الساعة 6 صباح الخميس في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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