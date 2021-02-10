شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت عددًا من المواطنين، خلال عمليات اقتحام ودهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين فارس شلبي، ونافذ حجاز من المزرعة الشرقية، شرقي رام الله.

ومن قرية بيتين شرقي رام الله، اعتقلت 6 مواطنين وهم: أمين جرابعة، فؤاد عبد الجليل، جمال البرقاوي، عبد الرحمن الشيخ، محمد الحزماوي، مهند جابر.

ومن قرية عين يبرود شرق رام الله، اعتقلت 5 آخرين، وهم: بهاء عطية، وماهر حويح، وعلي سارة، وخالد سارة، ومحمد فريد، بعد مصادرة مركبة، كانوا على متنها.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد ملحم من بلدة كفر راعي جنوبا والشابين باسم طزازعة ويوسف عساف من بلدة قباطية المجاورة.

وشهدت بلدة قباطية جنوب مدينة جنين فجر اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، بعد اقتحام البلدة.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن صلاح وصامد صلاح.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أبو هنطش وخالد حشاش وعزوز حشاش من مخيم بلاطة بنابلس، أثناء مرورهم على حاجز حوارة العسكري جنوبا، كما تم اعتقال المحرر محمد عمر سلامة من منزله في شارع القدس بالمدينة.

وفي السياق ذاته، اعتقل جنود الاحتلال، الشاب عفيف شلوف من سلفيت، قرب مكان حادث سير، أدى لمقتل مستوطنة إسرائيلية قرب مستوطنة (يتسهار) المقامة على أراضي جنوب نابلس.

وكانت قد أعلنت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مصرع مستوطنة إسرائيلية، دهساً بسيارة فلسطينية قرب مفترق مستوطنة (يتسهار).

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال منطقة القفير شمال بلدة يطا، واعتقلت محمد خالد جبريل مخامرة (25 عاماً)، والناشط خالد سليمان العدرة (50 عاماً)، ومحمد أحمد جبارين (23 عاماً) من بلدة سعير شرق الخليل، وحمزة شحدة أبو سل (23 عاماً) من مخيم العروب شمال الخليل.

كما فتشت عدداً من بيوت المواطنين في بلدة يطا عرف منها: منزل محمود جبريل مخامرة، ومنزل الشهيد خالد جبريل مخامرة، وعبثت بمحتوياتها.

وفي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود أبو رومي بعد مداهمة منزله.

وتواصل قوات الاحتلال، عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لاعتقال وإرهاب المواطنين، وتخريب محتويات منازلهم.

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