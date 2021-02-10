لجنة الانتخابات المركزية تُطلق عملية تسجيل الناخبين الميدانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، بدء عملية التسجيل الميداني للانتخابات الفلسطينية 2021، والتي تستمر حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 شباط/ فبراير الجاري، على أن تكون شاملة الانتخابات التشريعية والرئاسية.



ودعا رئيس لجنة الانتخابات، د. حنا ناصر في كلمة له مع إطلاق عملية التسجيل، جميع المواطنين للتسجيل، وتحديث بياناتهم في سجل الناخبين، مؤكداً على أن التسجيل شرط أساسي لضمان حق أي مواطن بالمشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً وتصويتاً.



وأشار ناصر إلى اعتماد اللجنة، وإتاحة التسجيل من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps) منذ صدور المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، مضيفاً أنها ستقوم بدءاً من اليوم بفتح 80 مركز استعلام، وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس.



وستقوم اللجنة خلال فترة التسجيل الميداني بتوفير طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف وموظفة، ينتشرون في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مزودين بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم إلكترونياً، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق، وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم.



ولفت رئيس لجنة الانتخابات إلى أن عدد المسجلين، حتى الآن بلغ حوالي 2.4 مليون مواطن ومواطنة، يشكلون ما نسبته 85% من عدد المواطنين المؤهلين للتسجيل، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المركزي، متوقعاً أن تبلغ نسبة التسجيل 90% مع إغلاق باب التسجيل.



واعتبر ناصر، أن الإقبال الكبير للمواطنين على التسجيل الإلكتروني، منذ صدور المرسوم الرئاسي دليل على مدى تعطش أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات، واختيار من يمثلهم في مواقع صنع القرار، ما من شأنه أن يعيد الأمل بإنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين، وهذان المكونان رئيسيان في طريق التحرر والتحرير، الذي يسعى إليه جميع أبناء شعبنا، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.